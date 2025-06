Inter, 4 giocatori tornano SUBITO in Italia: Mondiale finito

Dopo la bella notizia della vittoria per 2-0 contro il River Plate, i tifosi dell’Inter possono gioire del passaggio del turno da primi in classifica nel gruppo E e qualificazione, quindi, per gli ottavi di finale. Nel prossimo turno del Mondiale per Club i nerazzurri sfideranno una formazione brasiliana che ha chiuso al secondo posto il girone F.

Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, ben quattro giocatori dell’Inter non proseguiranno la spedizione negli Stati Uniti per questo torneo. Tutti e quattro sono infatti pronti a tornare in Italia con effetto immediato per iniziare a scontare il loro periodo di vacanza prima di ripartire a luglio con la preparazione della nuova stagione.

Si tratta di Hakan Calhanoglu, Yann-Aurel Bisseck, Benjamin Pavard e Piotr Zielinski. Sono quattro giocatori importanti per l’Inter ma che a causa di problemi fisici non potrebbero dare una mano a mister Chivu in questo Mondiale per Club e così la società ha deciso di liberarli e farli tornare in Italia già da oggi.