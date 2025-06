Romano svela la VERITÀ: ”Ecco come stanno le cose per Bonny”

Nelle scorse ore c’è stata un po’ di apprensione negli ambienti dell’Inter perché erano venuti a galla alcuni ostacoli nell’affare Bonny con il Parma. Il timore dei tifosi nerazzurri che vorrebbero veder arrivare alla corte di Chivu il giovane attaccante francese, è che la chiusura non sia ancora arrivata per il possibile inserimento di altri club.

A venire in soccorso dei supporter nerazzurri ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano che dal suo profilo X ha svelato la verità in merito a questo affare per l’attacco dell’Inter e a che punto è la trattativa, che ormai prosegue da settimane, per Bonny. Secondo il giornalista italiano non ci sono grossi problemi che possono far preoccupare.

L’affare è infatti in chiusura e la trattativa è ormai arrivata alle fasi finali, restano quindi soltanto da sistemare gli ultimi dettagli fra tutte le parti coinvolte – quindi Inter, Parma e lo stesso Bonny – per raggiungere una fumata bianca definitiva. La dirigenza nerazzurra vuole regalare a Chivu il prima possibile questo rinforzo offensivo.