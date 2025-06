“L’agente FLIRTA col nuovo club”: Inter costretta a venderlo

In questa sessione di mercato ci sono parecchi giocatori che sono in uscita dall’Inter come ad esempio Taremi che potrebbe presto unirsi a Correa e Arnautovic nel pacchetto di attaccanti liberati dai nerazzurri. Uno degli obiettivi di Oaktree è infatti quello di abbassare l’età media della rosa e anche, se possibile, il monte ingaggi.

In quest’ottica, un altro calciatore dell’Inter che continua ad essere molto chiacchierato sul fronte del mercato in uscita è Hakan Calhanoglu. Il regista turco non sta passando un momento semplice ed è infatti già tornato in Italia per un infortunio al polpaccio che non gli ha consentito di giocare il Mondiale per Club.

Come svela La Gazzetta dello Sport, i continui flirt che l’agente del numero 20 nerazzurro ha con il Galatasaray, sono un chiaro segnale. Il futuro di Calhanoglu potrebbe infatti essere proprio a Istanbul e l’Inter può anche accettare l’idea di cedere uno dei suoi titolari ma vuole farlo a fronte di un’offerta congrua che per ora manca.