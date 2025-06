MEGA offerta per Pio Esposito: ecco i pensieri dell’Inter

L’uomo del momento in casa Inter è senza dubbio Francesco Pio Esposito che ha timbrato il suo debutto da titolare con la divisa della prima squadra, segnando un gol molto bello e anche decisivo per sbloccare la sfida con il River Plate. Il centravanti classe 2005 è uno dei giocatori che più interessa ai tifosi nerazzurri in questo momento.

Spunta però un retroscena di mercato che può far suonare qualche campanello d’allarme. Come rivelato da Alfredo Pedullà, il Napoli ha fiutato le qualità di Esposito e ha proposto all’Inter un’offerta da 30 milioni di euro per avere questo giovane attaccante di talento e per riportarlo in Campania, la sua regione natale.

L’Inter però non ha accettato questa offerta perché ha aspettato a lungo questo giocatore, cresciuto tantissimo negli ultimi e che è un prodotto del settore giovanile nerazzurro, dove ha lavorato pure con mister Cristian Chivu. I tifosi interisti potranno quindi – salvo novità a sorpresa – vedere Pio Esposito a San Siro l’anno prossimo.