CLAMOROSO Bonny, l’Inter non chiude: cosa sta succedendo

Ange-Yoan Bonny sembrava essere una pista caldissima per l’Inter, tanto che il trasferimento sembrava essere in dirittura d’arrivo già questa settimana. Invece, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la situazione attuale sarebbe ben diversa.

Secondo il giornalista, l’Inter non starebbe chiudendo la trattativa per l’attaccante francese, tanto che mancherebbero ancora l’intesa sia con lo stesso Bonny, che con il Parma. Da capire, allora, se l’operazione si sbloccherà nei prossimi giorni.

Nel frattempo, lo Stoccarda continua a spingere per inserirsi nella trattativa per il giocatore. Il club tedesco sarebbe disposto a fare follie per portare Bonny in Germania, una volta completata la cessione di Nick Woltemade al Bayern Monaco.