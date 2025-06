BLITZ Arabia per Calhanoglu: la reazione del giocatore

Lontano dal campo da ormai un mese per via degli infortuni, Hakan Calhanoglu rischia seriamente di non vestire più la maglia dell’Inter. Il centrocampista turco, infatti, è al centro di diverse voci di mercato, che potrebbero diventare offerte concrete a breve.

Non c’è solo il Galatasaray in fila per il giocatore. Infatti, come riportato da la Repubblica, anche 4 club di altro livello dell’Arabia Saudita, tutti di proprietà del fondo sovrano del Regno, sarebbe interessati a Calhanoglu.

Secondo il quotidiano, nei prossimi giorni potrebbero arrivare offerte concrete all’Inter. Al momento, però, il giocatore non avrebbe espresso il desiderio di lasciare Milano, ma sarà chiamato a fare chiarezza sul suo futuro a breve.