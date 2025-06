L’agente di Esposito annuncia la scelta dell’Inter sul suo futuro

Francesco Pio Esposito è il nome più chiacchierato in casa Inter in questi giorni. Il gol alla prima da titolare contro il River Plate ha fatto brillare gli occhi a molti, tanto che oggi una sua permanenza in nerazzurro sembra essere sempre più probabile.

Del suo futuro ha parlato anche l’agente del giocatore, Mario Giuffredi. Intervistato da Il Mattino, il procuratore ha fatto chiarezza sulla volontà dell’Inter nei confronti del giovane attaccante classe 2005, fresco di rinnovo fino al 2030.

Queste le sue parole:

“L’Inter ci crede, non lo vende, né per 25 milioni né per nulla. Ha rinnovato fino al 2030 e tutti lo aspettiamo di vederlo protagonista con la maglia nerazzurra. Io di dubbi ne ho zero: così come per gli altri due fratelli. Con cui è legatissimo”.