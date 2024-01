Zanetti punta la Supercoppa: “Obiettivo importante”. E su Carboni…

È iniziata la missione Supercoppa per l’Inter di Inzaghi. Prima della partenza per l’Arabia Saudita, il vicepresidente Javier Zanetti ha concesso un’intervista a Planetwin365.news nella quale ha trattato diversi temi: “La Supercoppa è un obiettivo importante e bisognerà dare il massimo – esordisce Zanetti – perché è un trofeo che arricchisce la storia del club che lo vince. Tutte le vittorie sono arrivate dopo partite emozionanti. Ricordo quella del 2006, quando ribaltammo la Roma dallo 0-3 al 4-3. Sempre con la Roma, ricordo in modo particolare quella al 2008 vinta ai rigori. Ho calciato l’ultimo tiro dagli undici metri, che poi è stato anche l’unico rigore tirato nella mia carriera“.

Inevitabile un passaggio sulla notizia di giornata, ovvero l’esonero di Mourinho alla Roma: “Mi dispiace tanto, con Josè ho un grandissimo rapporto. So il tipo di persona e di professionista che è, e mi spiace che si sia arrivati a questo punto. Lui ci teneva moltissimo a fare bene con la Roma”.

Infine si parla del gioiellino nerazzurro Valentin Carboni, in prestito al Monza: “Conosco benissimo sia lui che la sua famiglia e non mi sorprende quello che sta facendo. Già quando giocava nelle giovanili si vedeva che è un giocatore diverso. Sta dimostrando il suo valore, ora il difficile sarà confermarsi, ma conoscendo la sua personalità penso che non avrà problemi. È importante che stia giocando, se lo è meritato e sta dimostrando di avere talento”.