Zazzaroni: “Inter, la Champions dà la sveglia. Superiorità illusoria”

L’eliminazione dell’Inter agli ottavi di finale è stata una delusione per il popolo nerazzurro e per tutto il calcio italiano, rimasto senza squadre in Champions League. Una sensazione così gli uomini di Inzaghi non l’avevano mai provata, come scrive Ivan Zazzaroni nel suo editoriale sul Corriere dello Sport.

Il direttore del quotidiano romano ha analizzato in modo critico la prestazione dell’Inter, “più sparring partner che protagonista” nella gara di ieri, con una linea difensiva troppo bassa e tante prestazioni non convincenti.

Zazzaroni, però, calca la mano nel paragrafo finale del suo pezzo, ridimensionando il dominio nerazzurro e le considerazioni sulla forza della rosa di Inzaghi. Queste le sue parole:

“Per settimane, sull’onda dell’entusiasmo da assoluto dominio nazionale, tanti si sono domandati se l’Inter fosse (sia) la più forte d’Europa. Alla prima occasione utile la Champions ha suonato la sveglia: la perfezione non è ancora contemplata e la superiorità definitiva è se mpre più spesso un’illusione”.