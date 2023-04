Zhang a poche ore da Benfica-Inter: “Un’esperienza incredibile”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha più volte dimostrato grande attaccamento ai colori nerazzurri nonostante le importanti difficoltà economiche riscontrate negli ultimi mesi. A poche ore dal calcio d’inizio di quella che è probabilmente la gara spartiacque della stagione, l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, Zhang ha rilasciato una breve intervista al canale ufficiale dei padroni di casa. Queste le sue parole:

“La Champions League è una delle competizioni più importanti del mondo, e porta molta passione nei tifosi e nei giocatori. Mi aspetto una sfida ricca di energia questa sera. Per noi è una grande opportunità per fare una grande prestazione. Arrivare ai quarti di finale è un’esperienza incredibile. Vogliamo approfittare di questa occasione per regalare una grande partita ai tifosi che sono qui a Lisbona”.

“Ho passeggiato un paio d’ore in città e il clima è impressionante. I tifosi non ci renderanno la vita facile, renderanno il tutto ancora più magico e competitivo. Spero di vedere una grandissima partita”.