Zhang chiama lo spogliatoio: promesso il MAXI premio qualificazione

Nonostante la distanza, Steven Zhang ancora una volta ha fatto sentire alla squadra tutta la sua vicinanza. Come già successo in altre occasioni a ridosso di eventi importanti, il presidente dell’Inter ha chiamato il gruppo per incoraggiare i suoi ragazzi: dai dirigenti a Simone Inzaghi, passando per i leader dello spogliatoio ai quali ha trasmesso tutta la sua energia.

Come ribadito più volte, l’obiettivo di Zhang è quello di portare stabilmente la sua Inter tra le migliori 8 squadre d’Europa e stasera con l’Atletico Madrid i suoi ragazzi dovranno portare a termine il lavoro già iniziato a San Siro con la vittoria per 1-0. Il numero uno nerazzurro, inoltre, ha pure promesso un premio da 2 milioni di euro in caso di qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Infine, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Zhang ha voluto far sentire la sua vicinanza in particolare a Barella per le scuse chieste pubblicamente dopo la simulazione contro il Genoa. Il presidente ha tanto apprezzato la sincerità del centrocampista dopo l’errore commesso, un valore molto importante per il club nerazzurro.