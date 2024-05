Zhang non molla l’Inter. Sky: “Chiesto aiuto al governo cinese”

Il futuro di Steven Zhang all’Inter sembra sempre più in bilico, con la concreta possibilità che il club diventi di proprietà di Oaktree martedì prossimo. L’attuale presidente nerazzurro, però, non vuole mollare la presa e spera ancora di poter trovare una soluzione.

Come riportato da Sky Sport, Zhang avrebbe provato a chiedere il coinvolgimento del governo cinese per provare a sbloccare la situazione con il fondo californiano. Tuttavia, non sembrano esserci i margini per particolari colpi di scena. Il cambio di proprietà sembra essere ormai inevitabile.