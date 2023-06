Zhang: “Skriniar uno dei miei preferiti, abbiamo fatto di tutto. Su Lukaku…”

Nel corso della lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale Steven Zhang ha raccontato i suoi anni all’Inter, il presidente nerazzurro si è soffermato anche sulla vicenda Skriniar, mentre ha preferito non rispondere sul futuro di Lukaku.

Queste le sue parole:

SKRINIAR – “Errore non cedere Skriniar prima? È sempre stato uno dei miei giocatori preferiti. Abbiamo fatto di tutto per avere la squadra migliore per vincere. Ma a questa domanda risponderò dopo la finale… Prima della partita col City non trovo giusto parlare dei singoli. Con società, squadra e tifosi ora siamo un corpo unico, tutti concentrati sulla sfida di domani”.

LUKAKU – “Lukaku mi ha detto a settembre ‘Presidente, mai dire mai, arriveremo in finale di Champions League’? Sì, ho sorriso pensando “è pazzo”. E invece aveva ragione”. Riconferma? Niente domande sui giocatori”.