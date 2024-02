Zilliacus non molla e insiste: “Voglio l’Inter, ho fatto l’offerta”

Sono ore turbolente per il magnate finlandese Thomas Zilliacus, alle prese con un mandato d’arresto nei suoi confronti a Singapore. Una situazione complicata, che lo stesso imprenditore ha chiarito con una nota diramata dalla Mobile Future Works Corporation, società di sua proprietà. Per poi ribadire la sua volontà di acquistare l’Inter ai microfoni di Tuttosport.

Zilliacus ha negato le accuse nei suoi confronti, legate a dichiarazioni ingannevoli di Yuuzoo, azienda della quale era capo in passato. Si legge nel testo rilasciato dalla sua azienda, che il magnate: “Non si è mai rifiutato di tornare a Singapore quando richiesto dall’SPF (Singapore Police Force)”, rendendosi al contrario molto disponibile.

Non solo, il finlandese soffrirerebbe di una condizione medica deficitaria, con gravi effetti a lungo termine causati dal Covid, che renderebbero un viaggio in aereo con un tragitto molto lungo pericoloso per la sua incolumità.

A interessare i tifosi nerazzurri, però, sono le affermazioni rilasciate al quotidiano torinese, in cui parla dei suoi obiettivi imprenditoriali nel mondo del calcio. Zilliacus, in questo senso, ha confermato e ribadito le mosse fatte per acquistare l’Inter. Le sue parole:

“Sono ancora interessato al club nerazzurro. Ho inoltrato una proposta d’acquisto a novembre e questa è tutt’oggi sul tavolo. Spero che i proprietari del club vogliano sedersi per discuterla”.