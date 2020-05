“Zero sconti per Lautaro!”: l’Inter avvisa il Barcellona. No ad Emerson, risale Junior Firpo

Il Barcellona dovrà accettare le condizioni economiche dettate dall’Inter se vorrà portare Lautaro Martinez al Camp Nou. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza blaugrana ha fatto arrivare sulla scrivania della dirigenza nerazzurra un’offerta da 80 milioni di euro ma Marotta non è disposto a fare sconti rispetto alla clausola rescissoria inserita nel contratto pari a 111 milioni. Il cash non dovrà scendere sotto quota 90 milioni, poi qualche contropartita tecnica potrebbe fare comodo all’Inter.

Il 21enne terzino Emerson Royal, oggi in prestito al Betis Siviglia, non sembra convincere i nerazzurri a differenza del portoghese Semedo e del 23enne esterno mancino Junior Firpo, campione d’Europa U21. Il primo ha già la stazza da giocatore internazionale e ha una valutazione più alta (40-45 milioni), il secondo, bravo nella spinta, potrebbe essere però la carta vincente del Barcellona per chiudere l’affare.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!