Conte ha le idee chiare per la mediana: Vidal o il rientro di Nainggolan

Il mercato sta per entrare nel vivo nonostante la prossima settimana il calcio italiano riaprirà i battenti con le semifinali di ritorno di Coppa Italia, dove l’Inter di Antonio Conte dovrà affrontare al San Paolo il Napoli cercando di ribaltare lo 0-1 dell’andata. E proprio i nerazzurri sono i più attivi sul mercato sia in entrata che in uscita soprattutto per quanto riguarda l’attacco ed il centrocampo.

Per la mediana il tecnico interista ha le idee chiare: come riporta Tuttosport la volontà è quella di avere un centrocampista incursore con i gol nelle corde ed il primo nome della lista è sempre quello di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è la soluzione preferita da Conte ma – in alternativa – non è da escludere il ritorno di Radja Nainggolan. La cessione del Ninja al momento è difficilissima e dunque un innesto a costo zero sarebbe gradito all’ex ct della Nazionale.



