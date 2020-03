Dalla Spagna – Godin, si fa sotto il Valencia: l’Inter blocca due calciatori per sostituirlo

Sembra essere pronta a concludersi anzitempo l’esperienza di Diego Godin all’Inter. Si rincorrono ormai da settimane, infatti, le voci che lo vorrebbero prossimo ad un addio, viste le difficoltà riscontrate ad integrarsi con la difesa a tre di Antonio Conte. Difficoltà che, in maniera del tutto non pronosticabile ad inizio anno, gli hanno fatto anche perdere il posto da titolare a vantaggio del giovane Bastoni.

Secondo quanto riporta Todofichajes in Spagna, a questo proposito, il club attualmente più interessato all’uruguaiano sarebbe il Valencia. I Pipistrelli, infatti, punterebbero su Godin per sostituire Ezequiel Garay (primo contagiato dal Coronavirus della squadra), in scadenza al 30 giugno. L’Inter, invece, per rimpiazzare il difensore si fionderebbe su due calciatori: Matteo Darmian e Marash Kumbulla.

