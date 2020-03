UFFICIALE – UEFA, deciso il rinvio di Euro 2020: il comunicato e le nuove date

Era una notizia nell’aria già da diverse settimane. Pochi minuti fa però tutti i rumors sono diventati ufficiali: è scattato infatti il rinvio di Euro 2020. La competizione per Nazionali, per la prima volta nel suo nuovo format itinerante, non rispetterà più il programma disegnato per la prossima estate, ma verrà recuperata nel 2021. Decisiva per la scelta arrivata dalle parti coinvolte la necessità di scrivere la parola fine sui vari tornei nazionali ed internazionali, dalla Serie A alla Premier League, tutti o quasi fermi per l’emergenza della pandemia.

Rinvio Euro 2020, il comunicato ufficiale

Ecco qui di seguito il comunicato ufficiale relativo al rinvio dell’Europeo:

“La UEFA ha annunciato oggi il rinvio della sua principale competizione per squadre nazionali, ovvero EURO2020, che si sarebbe dovuto svolgere tra giugno e luglio di quest’anno. La salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco è la priorità, oltre ad evitare di esercitare pressioni inutili sui servizi pubblici nazionali coinvolti nelle partite. La decisione aiuterà tutte le competizioni nazionali, attualmente in attesa a causa dell’emergenza COVID-19, a terminare il proprio corso.

UEFA EURO2020 doveva svolgersi in dodici città d’Europa dal 12 giugno al 12 luglio 2020. Le nuove date proposte sono l’11 giugno – 11 luglio 2021. La UEFA rassicura gli acquirenti dei biglietti che, se non dovessero poter partecipare al torneo nel 2021, il valore nominale dei loro biglietti e pacchetti verrà rimborsato per intero. Entro il prossimo mese, ulteriori informazioni sulla procedura di rimborso saranno comunicate agli acquirenti dei biglietti via e-mail”.

