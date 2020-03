Euro2020 rinviato, le parole di Ceferin: “Scelta inevitabile, ma abbiamo proposto delle date per finire i campionati”

In occasione dell’annuncio del rinvio di Euro2020, all’interno del comunicato diffuso dalla UEFA sono presenti anche le parole del presidente Aleksander Ceferin. Eccone una parte qui di seguito.

«Siamo al timone di uno sport in cui un gran numero di persone vive e respira, che è però stato messo a terra da questo avversario invisibile ed in rapido movimento. È in questi momenti che la comunità calcistica deve mostrare responsabilità, unità, solidarietà e altruismo. La salute dei tifosi, dello staff e dei giocatori deve essere la nostra priorità numero uno e con in questo spirito, la UEFA ha presentato una gamma di opzioni al fine che le competizioni possano terminare in questa stagione in maniera sicura. Sono orgoglioso della risposta dei miei colleghi nel calcio europeo. Lo spostamento di Euro2020 ha un costo enorme per la UEFA, ma faremo del nostro meglio per garantire che i finanziamenti fondamentali per il calcio di base non vengano influenzati», ha dichiarato Ceferin.

