GdS – Conte ora aspetta i rinforzi: l’Inter non molla Vidal, la strategia di Marotta. Marcos Alonso e Llorente nel mirino

L’Inter ha chiuso il 2019 in testa alla classifica, ora Conte potrà recuperare durante la sosta natalizia molte pedine dall’infermeria ma il tecnico nerazzurro si aspetta importanti rinforzi dal mercato per cercare di aumentare la qualità della rosa in vista della seconda parte di stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Vidal rimane l’obiettivo numero uno nella testa di Conte. La strada non è semplice. Il centrocampista cileno, ieri andato in gol contro l’Alaves, è molto stimato dalla dirigenza del Barcellona e i compagni di squadra, a partire da Messi e Suarez, gradirebbero una permanenza di Arturo fino alla fine della stagione. I blaugrana al momento non aprono al prestito, la richiesta è di 20 milioni di euro e l’unica via possibile, ad oggi, è provare a impostare una trattativa in prestito con obbligo di riscatto.

Il centrocampista è la priorità, insieme con l’esterno sinistro dove Marcos Alonso rimane il preferito. In attacco tutto dipende da Politano, in piedi l’ipotesi di scambio di prestiti con il Napoli e Llorente.

