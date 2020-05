GdS – Lautaro, l’Inter chiede almeno 90 milioni e una contropartita: Semedo o Emerson in pole

Dopo la suggestione di questa mattina rilanciata dal Corriere dello Sport con un triplo scambio tra Inter, Barcellona e Manchester City che riporterebbe Cancelo in maglia nerazzurra lasciando andare Lautaro Martinez in Catalogna, ecco che secondo La Gazzetta dello Sport – invece – il centravanti argentino potrebbe lasciare Milano anche seguendo una traccia meno complicata di quella che vedrebbe coinvolto anche il club inglese guidato da Pep Guardiola.

Secondo la rosea, infatti, l’Inter in realtà si accontenterebbe di una proposta economica da 90 milioni di euro cash – non un centesimo in meno – più una sola contropartita da Barcellona. Dai blaugrana, che per il Toro sono disposti a mettere sul piatto 10 milioni di euro di ingaggio, interessano soprattutto due esterni di fascia: Nelson Semedo ed Emerson Royal. Il secondo, attualmente di proprietà del Betis Siviglia, è controllato proprio dal Barcellona e può vantare numeri incredibili che in Brasile lo hanno già proiettato come erede naturale di Maicon e Dani Alves.

