Il Torino accelera per Gagliardini! Sì allo scambio con Izzo: presto incontro Cairo-Marotta

Il Torino accelera per Roberto Gagliardini. Secondo quanto riportato da Tuttosport, presto è previsto un contatto tra Cairo e Marotta per capire se lo scambio tra l’ex atalantino e il difensore granata Izzo sarà possibile.

Conte lo considera perfetto nella sua difesa a 3, Gagliardini potrebbe rilanciarsi in una realtà come quella del Torino ed essere il giusto innesto per il centrocampo granata. Le prossime settimane potrebbero essere decisivi, il presidente Cairo scenderà in campo in prima persona e cercherà di chiudere l’affare con Marotta o Ausilio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!