Mercato – Inter su Boga? Ecco la scelta di Antonio Conte

Jeremie Boga è stato l’ennesimo talento individuato dal Sassuolo e lanciato con ottimi risultati in Serie A. Acquistato dal Chelsea, l’esterno offensivo di nazionalità francese ma naturalizzato ivoriano, sta lasciando a bocca aperta tutti gli appassionati di giornata in giornata per le giocate regalate e le reti realizzate. Soprattutto dalla ripresa del campionato dopo il coronavirus, il rendimento dell’attaccante è cresciuto a dismisura.

Anche per questo motivo, come raccontato da Fabrizio Romano per calciomercato.com, Boga potrebbe lasciare il Sassuolo a fine campionato. In pole position c’è il Napoli, che nei mesi scorsi si è visto rifiutare una prima offerta da 25 milioni di euro. L’esterno piace anche al Milan, che fino a questo momento non ha però avviato alcun contatto. Sembra essersi defilata una volta per tutte l’Inter: Antonio Conte non vuole infatti calciatori fuori ruolo e l’esperimento fallito ad inizio stagione di Politano come esterno di centrocampo ha fatto scuola.

