Inter-Newcastle, manca l’accordo per Lazaro. Futuro? Difficile una permanenza a Milano

Valentino Lazaro e l’Inter, un matrimonio durato soltanto 6 mesi prima del prestito – con diritto di riscatto – in Premier League al Newcastle. L’esterno austriaco non ha convinto Antonio Conte e dunque come riporta Calciomercato.com non è più al centro del progetto nerazzurro.

I due club infatti non hanno trovato un accordo sul riscatto fissato a 20 milioni di euro, anche per le poche occasioni che Lazaro ha potuto dimostrare visto lo stop forzato dei campionati. Rientro a Milano dunque? Molto probabile ma non per restare. Sulla sua permanenza non filtra ottimismo ed infatti l’austriaco potrà essere usato in qualche altra trattativa o per far cassa visti i tanti estimatori all’estero, soprattutto in Bundesliga.



