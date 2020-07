UFFICIALE – Malang Sarr lascia il Nizza: contratto scaduto, ora è un parametro zero

Adesso è anche ufficiale: Malang Sarr lascia il Nizza a parametro zero. Il difensore centrale classe 1999 era in scadenza di contratto, ed attraverso un tweet il club francese ne ha ufficializzato l’addio. Su di lui, vista la giovane età e la prospettiva di un colpo low-cost, sembrava essersi interessata anche l’Inter, sebbene oggi la pista appaia più fredda rispetto a qualche settimana fa. Ora che il suo profilo da ‘parametro zero’ è anche ufficiale, la società nerazzurra potrà decidere se affondare il colpo di mercato su di lui oppure no.

