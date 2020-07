La Nuova Sardegna – L’Inter pesca in casa Cagliari: interesse per Cragno e Nandez. E Nainggolan…

Quello tra l’Inter ed il Cagliari è, ultimamente come non mai, un rapporto di mercato consolidato. Vuoi perché il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, è tifoso interista (è stato anche membro del consiglio d’amministrazione dal 2005 al 2013 ed azionista) o per gli affari che hanno portato Nicolò Barella sotto la Madonnina e (ri)portato Radja Nainggolan in rossoblù, le strade delle due società si sono spesso incrociate.

E, a breve, potrebbero continuare a farlo. Come riportato infatti da La Nuova Sardegna, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, per la prossima sessione di mercato vuole pescare nel talentoso mare sardo. Marotta avrebbe già puntato i due obiettivi: Alessio Cragno e Nahitan Nandez.

