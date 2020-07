Mercato – Inter, Gabriel Jesus tra i nomi per il dopo-Lautaro: il Manchester City fissa il prezzo

Continua il dubbio sul futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino piace molto al Barcellona ma per il momento i catalani non riescono a trovare i soldi necessari da mettere sul tavolo delle trattative per avvicinarsi alle richieste dell’Inter. La clausola rescissoria del calciatore è in scadenza domani e a questo punto è quasi impossibile che qualcosa succeda prima della deadline. Certo, non è escluso che i blaugrana possano tronare alla carica tra qualche tempo ma per adesso da Barcellona non arriva nessuna notizia.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com però, i nerazzurri nel frattempo si starebbero guardando intorno per trovare un possibile sostituto del Toro qualora il giocatore dovesse effettivamente trasferirsi in Catalogna in futuro. Un possibile nome sarebbe quello dell’attaccante brasiliano del Manchester City, Gabriel Jesus, del quale si era parlato già qualche settimana fa. Il calciatore dei Citizens tra l’altro piace anche alla Juventus che starebbe pensando a lui come possibile sostituto di Gonzalo Higuain, il quale sembra essere sulla via dell’addio. Il Manchester City, che è aperto all’idea di una partenza del brasiliano, non sarebbe però disposto ad ascoltare offerte inferiori ai 63 milioni di euro.

