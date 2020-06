Mercato – Inter, Gagliardini rifiuta il Torino: cosa succede con Izzo

Non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter Roberto Gagliardini, nonostante nel nuovo centrocampo che la società sta costruendo potrà avere sempre più difficoltà a trovare spazio da qui in avanti. Anche se sembra che lo stesso Antonio Conte non sia proprio convinto a lasciar partire l’ex centrocampista atalantino, dal momento che la sua fisicità in caso di partenza di Matias Vecino verso il Tottenham potrebbe diventare una caratteristica unica che gli altri calciatori del reparto non si ritrovano.

Effettivamente, come scritto sulle pagine di calciomercato.com, lo stesso Gagliardini avrebbe già inviato segnali negativi dinnanzi alla corte del Torino. Il centrocampista dell’Inter non è per niente entusiasta del progetto granata e preferirebbe restare a Milano. D’altra parte, va ricordato, che il suo nome era stato proposto come contropartita per l’interesse nerazzurro sul difensore Izzo. L’operazione, che potrà comunque andare avanti su altre basi, non vedrà dunque l’inserimento dell’ex Atalanta.

