Mercato – Inter fredda su Umtiti: il Barcellona lo ha proposto ad altri due club italiani

Sin dal primo istante in cui il nome di Samuel Umtiti è stato messo sul piatto dei possibili calciatori da inserire come contropartite per Lautaro Martinez, l’Inter non ha scaldato particolarmente il proprio interesse. Il difensore francese, legato al Barcellona fino al 2023, è infatti in uscita ed è già stato proposto al altri club italiani oltre a quello nerazzurro. Con la Juventus, ad esempio, nell’ambito della trattativa per Pjanic, mentre al Napoli per quanto riguarda il corteggiamento ormai noto nei confronti di Fabian Ruiz.

Come riportato da calciomercato.com, l’Inter si è detta infatti interessata verso altri obiettivi per la difesa del calibro di Marash Kumbulla e Jan Vertonghen. Il Barcellona, a prescindere dall’esito fin qui fallimentare con le società italiane, tiene come prioritaria l’opzione per la cessione, valutando il cartellino sui 25-30 milioni di euro. A questa uscita economica non indifferente, andrebbe poi sommato l’ingaggio percepito dal francese che attualmente si aggira in torno ai 4 milioni di euro per stagione.

