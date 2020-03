GdS – Mertens spegne le voci di mercato: pronto un biennale con il Napoli

Sembra esser finita la telenovela legata al futuro di Dries Mertens. Dopo l’incontro tra l’attaccante e la società di De Laurentiis di circa due settimane fa, finalmente le parti sono riuscite a dialogare con serenità e trovare un accordo di massima per un nuovo contratto. Il belga, che sarebbe andato in scadenza nel giugno 2020, si legherà così per altri anni al club partenopeo, con il quale il rapporto è sempre stato speciale.

Finito questo brutto periodo e tornati alla normalità, Mertens incontrerà nuovamente i vertici del Napoli per siglare un nuovo contratto biennale. Si spengono così definitivamente le voci di un possibile addio a parametro zero per l’estate, con l’Inter e diversi club della Premier League che sembravano particolarmente interessati. Proprio il club nerazzurro, in virtù di questa notizia, potrebbe rivalutare il riscatto di Alexis Sanchez a fine stagione.

