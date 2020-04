Fabrizio Romano: “Inter? Griezmann solo una provocazione. Tonali piace tantissimo, Pogba inavvicinabile”

E’ spesso inondato di domande che riguardano il mercato dell’Inter Fabrizio Romano nel corso delle sue dirette per calciomercato.com. Questo è senz’altro il segnale che nell’ambiente nerazzurro la tifoseria è tornata a sognare in grande e non vede l’ora di continuare a costruire solide basi per un futuro roseo. Dalle curiosità sulla possibile cessione di Godin, ai tantissimi nomi accostati all’Inter: alcuni molto concreti come Giroud e Tonali, altri meno spendibili per ovvie ragioni economiche come Pogba e Griezmann. A seguire le risposte del giornalista:

Godin va in Inghilterra o torna in Spagna?

“Al momento ha più proposte in Premier ma non c’è ancora alcuna trattativa avanzata”.

Chi è il giocatore più vicino all’Inter? Vidal? Giroud? Mertens?

“Tra questi tre, certamente Giroud è il giocatore più accessibile su cui l’Inter lavora”.

Scambio Pinamonti – Izzo tra Inter e Torino è uno scenario?

“Izzo piace ma non è la prima scelta in difesa; non si sta ragionando su uno scambio con Pinamonti, può essere una soluzione interessante ma oggi non è una trattativa”.

In quali scambi potrebbero rientrare Vecino o Gagliardini? Chi tra i due ha più chanches di restare all’Inter?

“Gagliardini ha più chances di rimanere rispetto a Vecino che potrebbe andare in Premier League, senza scambi”.

L’Inter prenderà un portiere per il dopo Handanovic?

“Ci sono valutazioni in corso su diversi portieri che piacciono come Musso, intanto in casa c’è Radu che ha talento e che l’Inter come vice per il prossimo anno non sottovaluta, anzi”.

Quante sono le probabilità di vedere Timo Werner in Italia?

“Ad oggi sono pochissime: il Liverpool sta provando a imbastire un discorso per portarlo con sé”.

Inter e Sporting Lisbona stanno valutando lo scambio Joao Mario – Acuña?

“Acuña non è una prima scelta a sinistra”.

Griezmann potrebbe davvero entrare nella trattativa Lautaro – Barcellona? Non ha uno stipendio troppo pesante per l’Inter?

“Più che una realtà, una provocazione: guadagna 18 milioni all’anno più premi… troppi”.

Gosens potrebbe essere un’alternativa a Marcos Alonso (o a Emerson Palmieri) per l’Inter?

“Può esserlo, ma l’Atalanta ha già rifiutato 25 milioni dal Lione”.

Depay è un nome preso in considerazione dall’Inter?

“Non è un obiettivo al momento”.

Giroud e Mertens sono alternativi o l’Inter potrebbe pensare di prenderli entrambi?

“L’Inter prenderà due attaccanti quindi potrebbe valutare anche entrambi”.

L’Inter sta valutando Vertonghen e Meunier a parametro zero?

“Vertonghen è solo un’idea, Meunier al momento no”.

L’Inter si dovrà rinforzare anche a centrocampo l’anno prossimo, ho sentito parlare di Tolisso, Tonali e persino Pogba. Quale vedi come l’opzione più probabile? grazie.

“Pogba guadagna una cifra inavvicinabile. Tonali piace tantissimo all’Inter, così come Tolisso che però ha condizioni economiche più impegnative”.

