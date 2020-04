TMW – Inter-Agoume, nuovo contratto in vista: le parti già al lavoro

Un solo spezzone a partita in corso in Serie A con l’Inter, ma tante buone prestazioni già collezionate con la Primavera. La fama di ‘nuovo Pogba’ al suo arrivo a Milano, non ha senz’altro aiutato Lucien Agoume nei suoi primi mesi nerazzurri. Il talento del centrocampista francese classe 2002 è comunque fuori discussione e la società sa bene di aver fatto l’investimento giusto. Così, durante questi ultimi giorni, si è iniziato a lavorare per il nuovo contratto del calciatore.

Stando all’indiscrezione riportata in serata da tuttomercatoweb.com, il centrocampista francese dovrebbe rinnovare a breve con il club nerazzurro. L’intesa di massima tra le due parti è già stata raggiunta e il nuovo contratto verrà siglato sino al 2024. Antonio Conte, che nei suoi confronti si era già espresso con queste parole qualche mese fa in conferenza stampa, ha intenzione di puntare su Agoume nel futuro sulla panchina dell’Inter.

