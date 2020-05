TS – Inter, 4 nomi per l’attacco oltre Werner: da Aubameyang a Gabriel Jesus

Non c’è il solo Timo Werner sulla lista di mercato dell’Inter come possibile sostituto di Lautaro Martinez. Vista la concorrenza molto elevata in Europa sul centravanti tedesco, il club nerazzurro sta infatti tenendo in considerazione altri profili, partendo dal presupposto di voler trattenere a tutti i costi il centravanti argentino. Secondo quanto riferito da Tuttosport, sarebbero 4 i calciatori già individuati come possibili partner di Lukaku, anche se non particolarmente convincenti.

A partire da Pierre-Emerick Aubameyang, calciatore all’ultimo anno di contratto con l’Arsenal per il quale sarà possibile così ottenere uno sconto in caso di trasferimento. Sempre dall’Inghilterra rappresentano due obiettivi di mercato anche Martial e Gabriel Jesus, entrambi profili giovani e in linea con la politica societaria. C’è infine Luka Jovic, calciatore già accostato all’Inter nella scorsa stagione, travolto da numerose polemiche per l’annata fallimentare con il Real Madrid e vicende extra-campo che lo potrebbero allontanare dalla capitale spagnola.

