Paganin non ha dubbi: “Inter, prendi Werner! E’ al top della forma. Cavani? E’ nella fase discendente”

Il mercato dell’Inter negli ultimi giorni si è accesso in modo sensibile, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. I nomi sul tavolo, infatti, sono diversi e tutti di un certo spessore. In particolare, si parla sempre più di Timo Werner ed Edinson Cavani come possibili arrivi in casa nerazzurra, dove si attende di capire il futuro di Lautaro ed il riscatto definitivo di Mauro Icardi. A fare il punto della situazione sugli attaccanti ci ha pensato Massimo Paganin, raggiunto dai microfoni di TMW Radio. L’esperto di calciomercato ha parlato dei nomi accostati alla squadra di Suning, facendo un paragone tra l’attaccante tedesco e il Matador.

Ecco le parole di Paganin: “Cavani è una prima punta, mentre Werner gioca quasi da trequartista nel Lipsia, è una posizione particolare per lui. Questa è stata la sua stagione migliore, ha fatto molti gol e sta crescendo come Lautaro. C’è da vedere se la coppia Cavani–Werner può andare meglio di quella Lukaku–Lautaro. L’uruguaiano è nella fase discendente della carriera, vista l’età avanzata ed è quindi da valutare. I nerazzurri devono pensare anche in prospettiva, sono cose da tener conto”.

