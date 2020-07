Clamoroso Lucescu: addio alla Dinamo Kiev dopo soli 4 giorni dalla firma! Ecco i motivi

Clamoroso dietrofront di Mircea Lucescu. Dopo aver firmato con la Dinamo Kiev solo quattro giorni fa, il tecnico romeno ex Inter ha già deciso di lasciare l’incarico! I motivi della sua clamorosa scelta sono stati scoperti dal giornalista Ovidiu Ioanițoaia, direttore del quotidiano sportivo romeno Gazeta Sportulor. Alla base della decisione ci sarebbe la contestazione subita da parte della tifoseria.

“Sfortunatamente, ho deciso di rinunciare alla possibile collaborazione con la Dinamo Kiev. Ringrazio la famiglia Surkis per la fiducia accordata, ma è impossibile per me essere in grado di poter lavorare in un’atmosfera di ostilità proveniente soprattutto da quel gruppo di sostenitori ultras, il cui supporto sarebbe invece necessario alla squadra. Non posso accettare che i miei fan agiscano contro gli interessi del club”, sarebbero le parole contenute nel comunicato di Lucescu e riportate da Tuttomercatoweb.com. Non un epilogo positivo per il tecnico romeno, a soli due giorni dal suo 75esimo compleanno.

