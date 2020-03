CorSera – Dal Pino pensa di rilanciare il totocalcio per salvare i club

Tra le possibili misure per risanare le casse della Lega calcio, nei prossimi giorni Paolo Dal Pino sottoporrà a FIGC, Uefa e governo la sua ultima trovata. Rispolverare il vecchio totocalcio per salvare i club, rilanciare il gioco che per anni ha appassionato milioni e milioni di tifosi italiani, rivisitandolo in chiave moderna. Una sorta di schedina 2.0, come è stata ribattezzata dal Corriere della Sera nell’edizione odierna, senza fondi richiesti allo stato.

L’idea nasce dall’esigenza di aumentare in qualsiasi modo gli introiti per i prossimi anni. Difatti, secondo il progetto ancora in fase embrionale, per i primi tre anni le risorse non verrebbero condivise con il Monopolio di stato proprio per rilanciare le finanze. Si tratta di una misura creata anche in favore dei club, per evitare di gravare eccessivamente sulle loro casse per tenere vivo dal punto di vista economico il campionato italiano.

