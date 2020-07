“I miti dello sport”, da sabato 25 luglio in uscita la nuova collana targata Gazzetta

Nuova collana targata La Gazzetta dello Sport in uscita per gli appassionati di calcio. A partire da sabato 25 luglio, infatti, sarà presente in tutte le edicole I miti dello Sport, con numerosi volumi che raccontano la storia dei vari campioni. Da Roberto Baggio a Jordan, passando per Federer, Senna, Pelé, Pantani, Valentino Rossi, Schumacher, Bolt, Muhammad Ali e tanti altri.

La prima uscita, Maradona, sarà regalata con La Gazzetta dello Sport e SportWeek solo sabato 25 luglio, le uscite successive saranno in edicola con cadenza settimanale ognuna a 4,99€.

