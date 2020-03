Ibrahimovic scende in campo contro il Coronavirus: aperta la raccolta fondi “Kick the virus away”

Zlatan Ibrahimovic potrà anche essere un personaggio controverso, quasi scomodo, almeno caratterialmente parlando, tuttavia non perde occasione di dimostrare la propria gratitudine verso l’Italia, il paese che lo ha fatto diventare un grande del calcio.

In un momento delicato come questo, con l’emergenza Coronavirus che ha ormai messo in ginocchio l’intero paese, soprattutto la “sua” Milano, è sceso in campo in prima persona per dare una mano alla sua maniera. L’asso svedese ha infatti avviato una raccolta fondi denominata “Kick the virus away”, promossa con un video sui suoi canali social per rafforzare le Terapie Intensive e i Pronto Soccorso degli ospedali di Rozzano, Milano, Bergamo, Castellanza e Torino.

Ecco il discorso di Ibra: “Ciao! Sono Zlatan Ibrahimovic. L’Italia mi ha sempre dato tanto e in questo momento drammatico devo e voglio fare qualcosa di concreto per aiutare un paese che amo. Insieme alle persone che lavorano con me abbiamo deciso di creare una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas e di sfruttare la mia visibilità per diffondere il messaggio a più persone possibile”.

“Conto sulla generosità dei miei colleghi, di tutti gli sportivi professionisti e di chi ha voglia di dare un piccolo o grande contributo in base alle proprie possibilità, per dare un calcio a questo virus. La questione è seria e c’è bisogno di un aiuto che non consiste solamente in un video. Insieme possiamo davvero aiutare gli ospedali e medici e infermieri che lavorano ogni giorno senza sosta per salvarci la vita. Perché oggi siamo noi a tifare per loro! Diamo un calcio al Coronavirus insieme per vincere questa partita! E ricordate: se il virus non va da Zlatan, Zlatan va dal virus!“.

Un messaggio forte, che collima in pieno con il suo stile da lottatore. Ecco il link per chi volesse fare una donazione:

https://www.gofundme.com/f/kick-the-virus-away

