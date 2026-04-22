L’Inter è riuscita a qualificarsi per la finale di Coppa Italia con una prestazione straordinaria nel secondo tempo, rimontando un Como ben messo in campo. Il 3-2 varrà la sfida contro una tra Lazio e Atalanta, questo lo scopriremo tra meno di 24 ore.

La gioia, le emozioni e la bellezza di un vera notte di calcio vanno di pari passo anche con le fredde cifre e i calcoli economici che ogni società deve portare avanti. E comunque la Coppa Italia vale un buon bottino. Il primo dato curioso è che, nonostante questa competizione venga spesso snobbata da tanti, i possibili guadagni sono in netta crescita di triennio in triennio.

Si è passati dai 48 milioni di euro per i diritti tv della forbice 2021-24 ai 58 milioni attuali. Un guadagno che ovviamente si ripercuote sui premi per le squadre. Turno dopo turno, sale la cifra: si parte con i 400mila euro degli ottavi di finale, per proseguire con gli 800mila di chi arriva ai quarti.

La semifinale paga 1,5 milioni, mentre chi riesce ad agguantare la finale porta a casa almeno 1,9 milioni. La vincitrice, infine, si assicura altri 4,4 milioni. Per questo, se l’Inter dovesse vincere la Coppa Italia, incasserà 7,1 milioni, mentre la seconda classificata si fermerà a 4,6.

Dove e quando si gioca la finale di Coppa Italia

Ricordiamo che la finale di Coppa Italia è in programma mercoledì 13 maggio, alle ore 21.00, in gara unica. Il match si giocherà, a prescindere dalla seconda finalista, allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity.