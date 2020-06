La lunga pedalata di Fred: 600 km in bici per firmare il nuovo contratto! “Dopo 12 ore le mie gambe…”

600 km per raggiungere il nuovo club… in bicicletta! Il brasiliano Fred dimostra tutta la propria motivazione per il ritorno alla Fluminense, dove aveva già giocato tra il 2009 e il 2016, con una “scampagnata” non indifferente. La motivazione però è solidale: l’attaccante 36enne infatti, ha aderito ad una iniziativa, il cui ricavato andrà ad aiutare 4mila famiglie colpite dalla pandemia del Coronavirus, che in Brasile sta avendo effetti particolarmente disastrosi.

Una lunga pedalata che è partita ieri da Belo Horizonte: “Avevo dei pregiudizi contro la bici elettrica” – ha spiegato Fred – “, fino a quando non l’ho guidata e ho visto che è difficile come quella comune. Ho pedalato per più di 12 ore e le mie gambe erano intorpidite dal pedalare così tanto. La velocità è un po ‘più alta, il che ti costringe a stare sempre all’erta”.

Il “Tour do Fred”, così si chiama l’iniziativa dell’ex Lione. Attenta in tutto anche alle regole attuali: non sta circolando sulle strade principali per evitare il traffico e di creare assembramenti. Un’iniziativa da applausi, in un momento difficile per tutto il mondo.



