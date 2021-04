Serie A – Diritti tv, scelti giorni e orari delle tre partite che non saranno in esclusiva

Ma il 'pacchetto B' non è stato ancora assegnato dalla Lega Serie A

Sono emerse delle prime importanti indiscrezioni su quelle che dovrebbero essere con molta probabilità le ripartizioni per la prossima stagione dei tre match che non saranno unica esclusiva di Dazn. Stando a quanto anticipato questa mattina dal Corriere dello Sera, infatti, le tre partite del 'pacchetto B' che non sono state ancora assegnate dalla Lega Serie A , saranno l'anticipo del sabato sera delle 20.45, il lunch match delle 12.30 la domenica ed infine il posticipo del lunedì sera delle 20.45.

Va ricordato che Dazn, aggiudicandosi per la prima volta nella sua storia il 'pacchetto A', avrà diritto alla trasmissione di tutti i match della Serie A per il prossimo triennio, di cui ben sette incontri in esclusiva per ogni giornata mentre altri tre saranno in co-esclusiva con l'emittente che si aggiudicherà il secondo pacchetto.