Social – Gabigol esulta per la convocazione nel Brasile: “Sensazione unica”

Gabigol, ex attaccante dell’Inter, è stato convocato dalla nazionale del Brasile del CT Tite per le prossime gare di qualificazione al Mondiale del 2022. Il 26 marzo i verdeoro ospiteranno la Bolivia, mentre il 31 ci sarà la sfida in casa del Perù. Il giocatore ha commentato così la notizia su Twitter: “Sensazione unica! Sono molto felice e onorato per questa chiamata! Grazie per i messaggi e il supporto”.



