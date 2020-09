Social – Karamoh suona la carica: “Tornato più determinato che mai!”

Ci siamo. Manca sempre meno all’inizio della Serie A 2020/2021. Sabato pomeriggio infatti con Fiorentina-Torino sarà dato il via alla stagione. Dopo un anno davvero complicato non solo per lo sport le squadre sono pronte a tornare in campo a pieno regime.

L’ex Inter Yann Karamoh sul suo account Instagram cerca di suonare la carica per la ripartenza. L’attaccante del Parma infatti solo un anno fa subiva un brutto infortunio con la rottura del legamento collaterale ed è stato lontano dai campi per molto tempo anche per lo stop per il lockdown. Ecco il post: “Le preoccupazioni di salute dello scorso anno sono alle mie spalle! Tornato e più determinato che mai per questa nuova stagione!”