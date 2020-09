Il Real Madrid, le smentite e gli agenti in sede: deciso il futuro di Lautaro Martinez!

Il protagonista di giornata è stato sicuramente Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è finito al centro di tante voci di mercato a partire da questa mattina quando la redazione di Sport Mediaset ha lanciato l’indiscrezione dell’assalto da parte del Real Madrid. Il Toro è stato per molto tempo nel mirino del Barcellona ma i nerazzurri hanno sempre fatto muro e dunque questa volta sarebbero stati gli eterni rivali dei blaugrana a provare il colpo. Subito però sono arrivate le smentite sia da fonti vicine all’Inter che dal Real Madrid, confermando l’impossibilità di un affare così importante in un periodo storico molto delicato per le società.

Smentite che sono state confermate anche dagli stessi agenti di Lautaro che – nel pomeriggio – hanno visita nella sede interista in Via della Liberazione. Poche parole all’uscita ma ricche di significato: “Resterà all’Inter!”. Solo uno spavento dunque per i tifosi nerazzurri che potranno vedere il numero 10 ancora in maglia Inter. Il rinnovo infatti è davvero vicino e proprio nell’incontro di oggi le due parti hanno iniziato a parlarne. Appuntamento definitivo a fine mercato per allungare il rapporto: la telenovela Lautaro è finita, resterà all’Inter!

