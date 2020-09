Dove vedere Inter-Lugano, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Lugano in diretta TV e streaming

Dove vedere Inter-Lugano? Parte finalmente la nuova stagione per la formazione di Antonio Conte che domani pomeriggio, martedì 15 settembre, a partire dalle 17.00 sfiderà il Lugano presso il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. Sarà la primissima occasione per assistere ai progressi realizzati dalla squadra nerazzurro dopo la prime settimane di allenamento. Ricordiamo che il campionato dell’Inter inizierà con una settimana di ritardo grazie al rinvio della prima giornata contro il Benevento prevista inizialmente per il prossimo fine settimana. Qui trovate invece il programma delle amichevoli dei prossimi giorni.

Informazioni utili per seguire il match

Il fischio d’inizio del match tra Inter e Lugano è fissato alle ore 17.00 di martedì 15 settembre. La gara sarà visibile in diretta su Sky, nello specifico sul canale Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite). Per vedere la gara in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV. Su Passioneinter.com sarà fornita la diretta testuale del match.

Le probabili formazioni di Inter-Lugano

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro.

LUGANO (3-5-2): Osigwe; Kecskes, Maric, Daprelà; Lavanchy, Macek, Custodio, Sabbatini, Guerrero; Gerndt, Lungoyi.

