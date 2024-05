Inzaghi batte Thiago Motta: è il migliore allenatore di Serie A

Altro importante riconoscimento per Simone Inzaghi. Il tecnico neo Campione d’Italia, infatti, ha vinto la 3a edizione del “Premio Panini – The Coach Experience Figurina D’Oro III edizione”, essendo riconosciuto come miglior allenatore di Serie A 2023/2024.

La decisione è stata presa dalla community di Panini e dall’Associazione Italiani Allenatori Calcio e ha visto il tecnico nerazzurro trionfare in finale contro Thiago Motta, con il 55% dei voti. La premiazione si terrà a Rimini dal 6 all’8 giugno.