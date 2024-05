Il futuro di Zhang tiene in stand-by l’Inter

Il 20 maggio è una data cerchiata in rosso sul calendario di tutti gli interisti. Si tratta del giorno in cui scadono i termini per il rinnovo del prestito di Steven Zhang con Oaktree. Il presidente nerazzurro è al lavoro da tempo per trovare una soluzione, ma finché non ci sarà una decisione definitiva le mosse dell’Inter sono in stand-by.

Lo sottolinea Tuttosport, raccontando come nel mondo nerazzurro si aspetti di conoscere il destino della società prima di procedere alle varie operazioni in atto: dai rinnovi, passando per le mosse di mercato, fino alla questione stadio.

Se Zhang resterà, come tutto lascia credere, dal 21 maggio, il club potrà proseguire nel raggiungimento dei propri obiettivi, a partire dai rinnovi di contratto. Prima di tutti Inzaghi, che dovrebbe essere blindato fino al 2027; a seguire Barella e Lautaro Martinez.