Gabigol risponde alle accuse: “Nessuna festa in casa, ero con persone che rispettano l’isolamento”

“Se la spassa in continuazione organizzando feste e grigliate con decine di amici. Domenica scorsa lo abbiamo visto anche durante una chat in rete in cui comparivano diverse persone alle sue spalle. Per non parlare della musica a tutto volume che ci ha tenuto svegli fino alle 6 del mattino successivo”. Nella giornata di ieri erano piovute accuse di questo tipo nei confronti di Gabigol, al quale veniva imputato il fatto di non rispettare l’isolamento imposto dal Brasile a causa della pandemia portata dal Coronavirus.

In queste ore però, attraverso un comunicato ufficiale diffuso da un’agenzia a lui vicina, il talento brasiliano ha voluto prendere le distanze dalle accuse rivoltegli, affermando che i soggetti visti in casa sua – il suo parrucchiere, il suo cuoco, una coppia di amici e suo cugino – sono tutte persone che stanno rispettando con lui l’isolamento sociale.

