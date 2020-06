TS – Il Barcellona fa lievitare la valutazione di Junior Firpo: quanto vale davvero?

Ha fatto scalpore la prima pagina del Mundo Deportivo uscito nelle edicole spagnole nella giornata di ieri: Junior Firpo, inserito nella trattativa per Lautaro Martinez, valutato ben 41 milioni. L’edizione odierna di Tuttosport cerca di sistemare i conti, analizzando nel dettaglio la corretta valutazione attribuita al laterale sinistro spagnolo.

111 milioni: è questa la clausola rescissoria dell’attaccante argentino, scoglio da superare per portarselo a casa. Il Barcellona, però, vorrebbe inserire una contropartita che faccia gola ai nerazzurri: Junior Firpo sarebbe l’ideale, ma non alle condizioni imposte dai blaugrana. La valutazione dell’ex Betis, infatti, è decisamente più bassa dei 41 milioni ipotizzati dai catalani.

Se per il portale Transfermarkt il suo valore si aggira sui 20 milioni, a bilancio non pesa per più di 13 milioni: il Barcellona l’ha acquistato per 18 milioni più 12 di bonus, ma questi ultimi sono difficili da valutare a stagione ancora in corso. Jordi Bartomeu vorrebbe trovare il lato positivo nella moneta investita per Lautaro Martinez, ma è alquanto improbabile che l’Inter accetti una proposta simile: Marotta non si schioda dagli 80/90 milioni cash da incassare subito.

