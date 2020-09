Mercato – Il Parma bussa alla porta dell’Inter: chiesti in prestito Agoumé ed Esposito

L’Inter sta progettando la prossima stagione e lo fa partendo dal mercato. Prima di inserire tasselli importanti nella rosa deve pensare alle uscite, come sottolineato dall’incontro tra la dirigenza ed Antonio Conte. Due calciatori che suscitano molto interesse sono Agoumé e Sebastiano Esposito, tra i giovani più interessanti della Serie A.

Secondo il Corriere dello Sport, il Parma avrebbe chiesto informazione per entrambi. Nel summit tra Carli e Marotta per decidere il futuro di Darmian, infatti, si è parlato anche dei due gioielli nerazzurri. Il club emiliano li vorrebbe in prestito, anche se sul giovane attaccante classe 2002 ci sono anche altre squadra, come Genoa e Crotone.

